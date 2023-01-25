هذا موعد صدور نتائج المرحلة الثانية لعملية إحصاء السكان في الجزائر

قدم وزير الرقمنة والإحصائيات خلال اجتماع الحكومة، عرضا حول حصيلة تنفيذ عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان” الذي أجري في الفترة الممتدة من 25 سبتمبر إلى 16 أكتوبر 2022.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول المتضمن نتائج الإجتماع، فإن هذه الحصيلة تبرز النتائج الأولية المتعلقة بالسكان المقيمين وحظيرة السكن في الجزائر المستقاة من المعلومات التي تم جمعها لدى الأسر.

وتجدر الإشارة إلى أنّه من المتوقع صدور نتائج المرحلة الثانية في غضون ثلاثة (3) أشهر حيث ستحتوي على معلومات مصنفة حول الحالة الديمغرافية للسكان المقيمين وبنيتهم وتركيبتهم وكذا مجمل المعطيات المتعلقة بظروفهم المعيشية و التقدم الذي أحرزته الجزائر على المستويين الإجتماعي و الإقتصادي.