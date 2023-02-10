هذا موعد صرف الإعانات المالية للعائلات المعوزة

شدّد والي الجزائر العاصمة محمد عبد النور رابحي، على ضرورة الإسراع في الإنتهاء من تحضيرات شهر رمضان. وصرف الإعانات المالية للعائلات المعوزة خلال الأسبوع الأول من شهر مارس.

وأشرف والي العاصمة عبد النور رابحي، على اجتماع المجلس التنفيذي للولاية، بقاعة الإجتماعات بمقر الولاية. لمناقشة التحضيرات الأولية للعملية التضامنية لشهر رمضان 2023. و التحضيرات لموسم الإصطياف لسنة 2023.

وخلال الإجتماع، تم تقديم عرض من طرف الولاة المنتدبون للمقاطعات الإدارية الـ 14 تخص التحضيرات الأولية للعملية التضامنية لشهر رمضان 2023. بالإضافة كذلك إلى مدير السياحة و الصناعة التقليدية.

كما أسدى الوالي خلال الإجتماع تعليمات صارمة بخصوص الملفات المدرجة في جدول الأعمال. والتي جاءت كالآتي: ملف التحضيرات الأولية للعملية التضامنية لشهر رمضان لسنة 2023. من خلال صرف الإعانة المالية للعائلات المستفيدة منها أول أسبوع من شهر مارس المقبل. مع توفير السيولة المالية الكافية.

بالإضافة كذلك إلى التنسيق بين كل من مديرية التجارة، الفلاحة، الصناعة، والصيد البحري للتكثيف من عمليات المراقبة. والتأكد من توجيه المنتوجات مباشرة من المنتج إلى المستهلك للحد من المضاربة في الأسعار خلال الشهر الكريم. بالإضافة كذلك إلى توفير المواد الأولية واسعة الإستهلاك للمواطنين خلال الشهر الكريم.

كما أكد الوالي على العمل لتحسيس المواطنين في المساجد، وعلى نظافة المحيط والحد من الرمي العشوائي للنفايات. وتسخير كافة الموارد المادية والبشرية للعملية. القيام بعمليات تحسيسية للحد من ظاهرة التبذير. وترشيد عملية الإستهلاك للمواد الغذائية من طرف المواطنين خلال شهر رمضان. والعمل على ضخ كميات إضافية لإنتاج السلع الواسعة الإستهلاك.

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