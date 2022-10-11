هذا موعد صلاة الجنازة على الفقيد الشيخ أبو عبد السلام

كشفت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الثلاثاء، أن صلاة الجنازة على الفقيد الشيخ أبو عبد السلام رحمه الله. ستكون غدا الأربعاء، بعد صلاة الظهر بمسجد البشير الإبراهيمي الزغارة والدفن بمقبرة سيدي نعمان بلدية بولوغين.

وقد تقدم وزير الشؤون الدينية، يوسف بلمهدي، اليوم الثلاثاء، بتعازيه لعائلة الفقيد الشيخ الفاضل العالم جعفر أولفقي “أبو عبد السلام”. والإطار السابق في وزارة الشؤون الدينية، وعضو اللجنة الوزارية للفتوى رحمه الله.

وفي خصال الفقيد، قال بلمهدي، إنه “كان واحدا من الكفاءات الدينية الوطنية الكبيرة الرصينة المتوازنة، ورجلا من رجالات التربية والإصلاح في المجتمع”. تابعا “ترك بصائمه المتميزة في أجيال كاملة من ابناء المجتمع الجزائري”.

في حين، أضاف بلمهدي “برحيل الشيخ ” أبو عبد السلام” تفقد الجزائر كفاءة علمية وقامة إعلامية. وأفنت حياتها في تبليغ رسالة الإسلام المعتدلة”. والكلمة الطيبة وغرس معاني التربية الصحيحة على مدار عقود من الزمن لم يعرف فيها راحة ولا تعبا ولا كللا”.

وإنتقل إلى رحمة الله اليوم الثلاثاء، الشيخ والداعية الجزائري جعفر أولفقي المعروف “بأبو عبد السلام” عن عمر ناهز 76 سنة بولاية سطيف.

وحسب مصادر “النهار” فإن الداعية لفظ أنفاسه الأخيرة بغرفة الحمام المعدني المعروف باسم “النوي” على الساعة التاسعة صباحا. بعدما فضل الاستحمام لوحده والانفصال عن مقربيه الذين تركوه على خاطره وفضلوا الاستحمام بالحمام المعدني أعراب. ليتفاجأو بوصول الحماية المدنية التي حاولت تقديم الاسعافات إلا أن قضاء الله وقدره كان قد فارق الحياة. مشيرة إلى أنه توفي إثر سكتة قلبية.

للإشارة، فإن جعفر أولفقي “أبو عبد السلام” من مواليد قرية توريرث بلدية تمقرة دائرة أقبو ولاية بجاية في 02 /12 /1946م. وهو عضو في لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية. حيث قرأ القرآن في مسجد قريته. ثم توقف عن الدراسة بسبب الثورة المباركة، وبعدها استأنف الدراسة مع العمل. تحصل على الشهادة الابتدائية، ثم المتوسطة ،ثم النجاح للدخول إلى الجامعة مع مركز التحضير للدراسات العليا.