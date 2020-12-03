هذا موعد طرح المسلسل المنتظر لمعتصم النهار ودانييلا رحمة

كشفت النجمة اللبنانية ​دانييلا رحمة​ عن موعد طرح مسلسلها الجديد “DNA” والذي تقوم ببطولته مع النجم السوري ​معتصم النهار​.

وشوقت الفنانة، الجمهور، لمسلسلها المنتظر، من خلال نشر أولى لقطاته على صفحتها بانستغرام.

وعلقت رحمة، على الفيديو الذي حمل الكثير من مشاهد التشويق والإثارة وكتبت:”خلال شهر ديسمبر على شاهد vip آية الحفّار، حياتها فيها أسرار كثيرة، غموضها مثل وضوحها بيعمل قلق لكل اللي حواليها”.

والمسلسل مؤلف من 10 حلقات، وهو من إخراج المثنى الصبح وتأليف ريم حنا.

ويقدم المسلسل قصة إجتماعية غريبة جداً، وهي مستوحاة من قصة حقيقية، شغلت يوماً الرأي العام العالمي.