هذا موعد ظهور القمر العملاق

كشفت الحسابات الفلكية، عن موعد ظهور القمر العملاق أو ما يطلق عليه القمر الأزرق.

وأشارت الحسابات أن الموعد التالي لظهور القمر العملاق مرة أخرى سيكون ليلة 30 أوت. ولأنه ثاني قمر عملاق في الشهر نفسه، سيكون ما يطلق عليه القمر الأزرق.

ويُعرَّف القمر العملاق على نطاق واسع بأنه قمر مكتمل أقرب إلى الأرض من المعتاد. ما يجعله يبدو أكثر إشراقاً وأكبر في السماء.

و”القمر العملاق” ظاهرة فلكية تنشأ من اكتمال القمر مع وصوله إلى أقرب نقطة له من الأرض في مداره البيضاوي. وقد صاغ المصطلح الفلكي ريتشارد نول عام 1979.

وحسب إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، فإن “القمر العملاق” يطلق على القمر. عندما يكون في مرحلة البدر المكتمل وقريبا من نقطة “الحضيض”، وهي أقرب نقطة في مداره حول الأرض.

ومن المعروف فلكيا أن مسافة القمر من الأرض (من المركز إلى المركز) تتراوح كل شهر تقريبا بين 357 ألف كيلومتر. و406 آلاف كيلومتر استنادا إلى المدار البيضاوي الذي يسلكه القمر في دورانه حول الأرض.

وكانت آخر مرة اقترب فيها القمر في تمامه من الأرض عام 1948. وتكرر الأمر بشكل مشابه عام 2016. كما يتوقع علماء الفلك تكرار الظاهرة في عام 2034. علما بأن القمر العملاق كان أكبر من ذلك عام 1912 حينما اقترب من الأرض لمسافة 134 ألف كيلومتر.

وتتزامن ظاهرة القمر العملاق في بعض الأحيان مع حدوث خسوف كلي للقمر. علما بأن آخر تزامن حدث عام 2015، ولن تتكرر الظاهرة إلا عام 2033، وفق الخبراء.

وفي مثل هذه الحالة يميل لون القمر إلى الاحمرار. نتيجة تلوث الغلاف الجوي بالأتربة والغبار البركاني. ولذلك يطلق على القمر العملاق في هذه الحالة أيضا اسم “القمر الدامي”.