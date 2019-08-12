هذا موعد ظهور بن ناصر لأول مرة مع الميلان

سيكون الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر على موعد مع تسجيل أول ظهور له مع ناديه الجديد “إسي ميلان”، السبت القادم.

وكشفت جريدة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، اليوم الإثنين بأن متوسط الميدان سيكون حاضرا خلال المواجهة المُرتقبة أمام “تشيزينا”، بصفة ودية.

وأشار ذات المصدر بأن صاحب القدم اليُسرى سيُشارك بنسبة كبيرة في اللقاء، لأن مُدربه “جيامباولو” يُريد مُشاهدته على أرض الواقع.

ولم يستأنف أفضل لاعب في الكان التحضيرات لحد الساعة، نظرا لإستفادته من عُطلة مُطولة بعد التتويج التاريخي للخضر في مصر.