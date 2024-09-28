هذا موعد عرض الموسم الـ7 من Arabs Got Talent

سيعود برنامج المسابقات الشهير Arabs Got Talent في موسم جديد خلال الفترة المقبلة، بعد غياب استمر لمدة 5 سنوات.

وبدأ مؤخراً الترويج للموسم الجديد من البرنامج، وتم عرض الإعلان الدعائي للموسم السابع من البرنامج.

وظهر في الإعلان الدعائي، أعضاء لجنة التحكيم نجوى كرم وناصر القصبي وهما يستمعان لرسالة صوتية لعلي جابر. ويلتقيان بمقدمة البرنامج ريا أبي راشد، ويجدان باسم يوسف مختبئاً خلف الزر الذهبي.

وسيتم عرض البرنامج يوم 16 من شهر أكتوبر المقبل، وهو ما زاد حماس الجمهور لانتظار هذا البرنامج والتعرف إلى المواهب الجديدة.

يُذكر أن مجموعة MBC أعلنت أسماء لجنة تحكيم الموسم السابع من برنامج المواهب العالمي بنسخته العربية Arabs Got Talent. كاشفة عن انطلاق تصويره في المملكة العربية السعودية.

ويشهد هذا الموسم عودة ناصر القصبي إلى صفوف اللجنة، فيما ينضم باسم يوسف للمرة الأولى إلى لجنة تحكيم البرنامج الذي ستقدمه ريا أبي راشد.

وتم التأكيد أن الحلقات الأولى من البرنامج ستكون مسجلة، وتم تصويرها في العاصمة السعودية، الرياض. ومن المفترض إذاعة هذه الحلقات أولاً قبل البدء في العروض المباشرة.

https://www.instagram.com/p/DAbXA8DMMrX/