هذا موعد عرض فيلم Blonde عن أيقونة هوليود مارلين مونرو

كشف موقع imdb عن موعد عرض فيلم الممثلة الكوبية آنا دى أرماس “blonde”. والتي تجسد فيه شخصية أيقونة هوليود مارلين مونرو، وفقًا لما نشره موقع الديلى ميل مؤخرًا.

وحسب موقع imdb سيتم عرض فيلم أيقونة هوليود مارلين مونرو يوم 23 سبتمبر علي نيتفليكس.

وكان موقع people تطرق مؤخرًا إلى تصريحات من جانب الممثلة الكوبية الشابة. حول تفاصيل شخصية مارلين مونرو حينما أكدت أنها عانت إلى حد كبير طوال 9 أشهر من التدريبات. على طبقة الصوت للممثلة الشقراء الأشهر في تاريخ السينما.

وأضافت أيضًا “تعذبت من كم التفاصيل المرعبة خلال الكواليس. حيث كانت دومًا ما تصطدم في مخيلتها بأن كل الجمهور على علم ودراية بالتفاصيل الصغيرة بحياة مارلين مونرو. وهو ما يجعلها تحت ضغط طوال الوقت.اات

الفيلم من كتابة وإخراج أندرو دومينيك الذى يستند إلى الرواية التي تحمل نفس الاسم، Blonde. وطرحت خلال عام 2000، للكاتب جويس كارول أوتس.