هذا موعد عودة الحجاج الجزائريين

يشرع الحجاج الجزائريين، ابتداء من يوم غد الأحد، في العودة إلى أرض الوطن بعد إتمام مناسك الحج، وهذا بانقضاء آخر أيام التشريق في مشعر منى.

وتستمر عمليات التفويج والتنظيم استعدادا لعودة الحجاج إلى الجزائر وفق الجداول الخاصة بالرحلات، وهذا ابتداء من يوم غد الأحد إلى غاية 21 جويلية المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق أوّل رحلة عودة من مطار جدة باتجاه مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة على الساعة الثامنة صباحا بتوقيت الجزائر.

كما تتواصل رحلات العودة عبر 142 رحلة جوية تنطلق من مطاري جدة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، نحو 12 مطارا وطنيا.

وستكون رحلات العودة إلى كل من الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، باتنة، عنابة، تلمسان، الأغواط، غرداية، بشار، أدرار، ورقلة وتمنراست، وذلك إلى غاية 21 جوان المقبل.

وللتذكير أن عدد الحجاج الجزائريين قدر خلال هذا الموسم بأزيد من 41 ألف حاج وحاجة، تم توزيعهم على 55 فندقا بمكة المكرمة. تم التكفل بهم من قبل الديوان الوطني للحج والعمرة و50 وكالة سياحية.