هذا موعد عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفة

حدّد المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية موعد عيد الأضحى لسنة 2021 يوم الثلاثاء 20 جويلية وفقا للحسابات الفلكية. كما ستكون وقفة عرفة يوم الإثنين 19 جويلية.

وقال الدكتور محمد الصادق، أستاذ الفلك بالمركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمصر، إن يوم الثلاثاء الموافق 20 جويلية المقبل سيكون موعد أوّل أيام عيد الأضحى. مضيفا أن يوم الاثنين، الموافق لـ 19 جويلية، سيكون موعد وقفة عرفات 2021.

وأضاف محمد الصادق، في تصريحات خاصة لجريدة “الوطن” المصرية. أن تحديد موعد عيد الأضحى 2021 في مصر والدول العربية يرجع إلى الممكلة العربية السعودية. لارتباط موعد العيد ووقفة عرفات بمناسك الحج إلى بيت الله الحرام. مضيفا أنه تبقى على أول أيام عيد الأضحى المبارك 25 يوما من الآن.