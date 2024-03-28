هذا موعد عيد الفطر باعتماد رُؤية الهلال

كشف مدير مركز الفلك الدولي، المهندس محمد شوكت عودة، اليوم الخميس، عن توقعات موعد عيد الفطر لهذه السنة بالاعتماد على رؤية الهلال.

وجاء في منشور لمركز الفلك الدولي على موقع “إكس”، أن بعض الدول بدأت شهر رمضان يوم الإثنين 11 مارس 2024م، وهذه الدول ستتحرى هلال العيد يوم الإثنين 8 أفريل.

في حين بدأت دول أخرى شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس، ومنها إندونيسيا وماليزيا وبروناي. والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعُمان والأردن وليبيا والمغرب. وهذه الدول ستتحرى هلال العيد يوم الثلاثاء 09 أفريل.

وأضاف مركز الفلك الدولي، أنه وبالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الإثنين 8 أفريل. فإن رؤيته في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس. وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة شهر رمضان ثلاثين يوما. ليكون يوم الأربعاء 10 أفريل عيد الفطر فيها.

وأما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 09 أبريل، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب. وعليه من المتوقع أن تعلن جل هذه الدول رؤية الهلال يومئذ. ليكون يوم الأربعاء 10 أفريل عيد الفطر السعيد فيها أيضا.

ولا يستبعد أن تعلن كلا من الهند وبنغلادش عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الثلاثاء ليكون يوم الخميس 11 إفريل عيد الفطر فيها.

وللتعرف على نتائج رصد الهلال، يمكن زيارة موقع المشروع الإسلامي لرصد الأهلة. التابع لمركز الفلك الدولي على شبكة الإنترنت على العنوان (http://AstronomyCenter.net ).

والخارطة المرفقة تبين مدى إمكانية رؤية هلال شهر شوال يوم الثلاثاء 9 أفريل من جميع مناطق العالم: