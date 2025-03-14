هذا موعد عيد الفطر فلكيا بالدول العربية

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، تفاصيل توقعات رؤية هلال شهر شوال لعام 1446.

واستطلع المعهد، موعد غرة عيد الفطر المبارك لعام 2025 سواء في مصر أو الدول العربية.

وكشف المعهد عن مدة مكوث هلال شهر شوال واستطلاعه في مصر وأكثر من 30 مدينة عربية وإسلامية وأجنبية.

وقال المعهد في بيان له، إن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران يوم السبت 29 من رمضان 1446هـ الموافق 29 مارس 2025 “يوم الرؤية”.

وأكد المعهد أنه بالنسبة للعواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 3 دقائق و19 دقيقة.

ويلاحظ أن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم في كالالمبور بماليزيا بـ5 دقائق، وفي جاكرتا بإندونيسيا بـ7 دقائق.

ويمكن رؤية هلال شهر شوال يوم 29 مارس في الجزائر، ونواكشوط، ومراكش، وفاس، ولاغوس. وتونس، وطرابلس، وليبيا، والخرطوم، ومقدشيو، وأنقرة، وعمان، ودمشق. وجيزان، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والقدس الشريف، وبغداد. وعدن، والرياض، والكويت، وكيب تاون، والمنامة، وطهران، والدوحة. وأبوظبي، ودبي، ومسقط، وكراتشي، وكوالامبور، وجاكرتا. وكيب تاون، وبرازيليا، وليما، وواشنطن، وأوتوا، لندن، وموسكو.

وعليه، فإن غرة شهر شوال 1446 فلكياً، ستكون يوم الأحد 30 مارس 2025، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك.