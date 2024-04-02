هذا موعد عيد الفطر في الجزائر

كشف العالم الفلكي لوط بوناطيرو، عن موعد عيد الفطر في الجزائر وكل ربوع العالم.

وقال بوناطيرو، في تصريح “للنهار أونلاين” اليوم الثلاثاء، أن ليلة تحري هلال شوال ستكون يوم الإثنين 8 أفريل. وبداية المراقبة تكون بعد غروب الشمس على الساعة 19 و17 دقيقة. مشيرا إلى أنه وفلكيا وعلى الساعة 19 و22 دقيقة يتم إقتران الشمس بالقمر بداية الشمس الفلكي.

وأضاف بوناطيرو، أنه وعلى الساعة 19 و22 د تكون الشمس والقمر في مستوى واحد وبالتالي لا يمكن رؤية هلال شوال لأن الشمس ستغطيه. مؤكدا في سياق ذي صلة، أن رؤية هلال شوال ستكون مستحيلة مساء الإثنين. وبالتالي فإن يوم الثلاثاء هو تكملة لعدة شهر رمضان وأول شوال المصادف لعيد الفطر المبارك سيكون يوم الأربعاء 10 أفريل.

وأشار بوناطيرو في سياق ذي صلة، أن رؤية هلال شوال ستكون مستحيلة في كل ربوع العالم. خاصة السعودية والتي تكون مركز تحري الهلال أين يولد الهلال بعد ساعتين من غروب الشمس وبالتالي انعدام الرؤية. مشيرا إلى أن المسلمين وعبر ربوع العالم سيحتفلون بعيد الفطر المبارك يوم الأربعاء 10 أفريل ولا اختلاف في الرؤية.