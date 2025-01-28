هذا موعد غرة شهر شعبان فلكيا

كشف مدير مركز الفلك الدولي، المهندس محمد شوكت عودة، عن موعد غرة شعر شعبان 1446 ه.

وتولي الدول الإسلامية اهتماما كبيرا بتحري هلال شهر شعبان، حيث سيوافق يوم الأربعاء 29 جانفي 2025، اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب 1446هـ في العديد من دول العالم الإسلامي.

وفي هذا اليوم تستحيل رؤية هلال شهر شعبان من جميع مناطق العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل أو مع غروب الشمس.

وعليه ستكمل هذه الدول عدة شهر رجب ثلاثين يوما، وسيكون يوم الجمعة 31 جانفي أول أيام شهر شعبان فيها.

في حين أن هناك بعض الدول الإسلامية التي سيكون يوم التاسع والعشرين من شهر رجب هو يوم الخميس 30 جانفي.

ومن هذه الدول، أفغانستان وباكستان وإيران وبنغلادش والمغرب وموريتانيا والكاميرون وألبانيا.

ورؤية هلال شهر شعبان في ذلك اليوم ممكنة بالعين المجردة من جميع مناطق العالم الإسلامي وجنوب أوروبا وأفريقيا وأمريكا.

وعليه من المتوقع أن تبدأ هذه الدول شهر شعبان يوم الجمعة 31 جانفي أيضا.