هذا موعد غرة شهر شعبان وأول أيامه فلكيا

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية المصري. عن موعد غرة شهر شعبان لعام 1446 هجريا الموافق 2025 ميلاديا.

ويولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة 37 ظهراً. يوم الأربعاء 29 من رجب 1446هـ الموافق 2025/1/29م (يوم الرؤية).

ويغرب القمرفي مكة المكرمة مع غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية. أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (1- 10 دقيقة).

وبذلك يكون يوم الخميس 30 جانفي هو المتمم لشهر رجب 1446هـ، وتكون غرة شهر شعبان 1446هـ فلكياً يوم الجمعة 31 جانفي 2025.