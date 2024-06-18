هذا موعد غرة محرم  1446 هجري

لا تفصلنا سوى أيام قليلة عن موعد رأس السنة الهجرية الجديدة 1446، بعد نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك.

وبحسب الهيئات الفلكية، فإن الدول الإسلامية تبدأ عطلة رأس السنة الهجرية. يوم الأول من محرم 1446 هـ، الموافق 7 جويلية 2024.

ويتم تضمين يوم راس السنة الهجرية على أجندة العطلات الرسمية في أغلب البلاد العربية. وهو يوم احتفالي يخلد ذكرى رحلة الهجرة النبوية الشريفة بداية من خروج سيدنا محمد ص الله عليه، وسلم. من مكة المكرمة وبقائه طوال رحلة الهجرة في الصحراء وغار ثور برفقة سيدنا أبو بكر الصديق-رضي الله عنه-. إلى الوصول إلى أرض يثرب المدينة المنورة.