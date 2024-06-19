هذا موعد فتح الموقع للإكتتاب في “عدل 3”

قال وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أن موعد إطلاق عدل 3 سيكون يوم 5 جويلية على الساعة الخامسة مساء. حتى يتسنى لجميع المهتمين بالتسجيل.

وأضاف وزير السكن، على هامش تدشين مقر وكالة عدل بالعاصمة، أن عدل 3 هو إبداع عمراني وهندسي جديد من خلال الرقي إلى مستويات أعلى في التحسين الحضري وأنسنة الأقطاب الحضرية والمدن. من خلال إشراك جميع الفاعلين لتحسين الإطار تالمعيشي للمواطن الذي نوليه الأهمية القصوى.

وأشار الوزير إلى أنه تم دراسة جميع النقاط ومراسلة الولاة لتوفير الأوعية العقارية لتعبيد الطريق. فالإنطلاق الفوري في المشاريع كمرحلة أولى. كما تم إعادة النظر في المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية. أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار وهو ما يسمح بتنظيم الصيغة بشكل ناجح. مضيفا أن المرسوم التنفيذي سيصدر في الجريدة الرسمية في غضون أيام قليلة.