هذا موعد فتح تسجيلات رحلة مرسيليا-الجزائر

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، الأحد، عن فتح التسجيلات الخاصة برحلة مرسيليا-الجزائر ليوم الاثنين 13 جويلية 2026 على متن سفينة طارق بن زياد.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن تسجيل المركبات يكون بداية من الساعة 10:00 صباحاً وتنتهي على الساعة 15:30 مساءً.

أما بخصوص تسجيلات المسافرين الراجلين، فتنطلق التسجيلات على الساعة 14:30 زوالا وتنتهي على الساعة 16:00.

كما أشارت المؤسسة إلى ضرورة أخذ جميع احتياطاتهم والتوجه إلى ميناء الركوب في الآجال المحددة بغرض استكمال اجراءات السفر.

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