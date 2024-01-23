هذا موعد ليلة الإسراء والمعراج

ليلة الإسراء والمعراج من الليالي المميزة من شهر رجب، حيث أسري فيها برسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى على ظهر دابة (اسمها البراق) أرسلها الله سبحانه وتعالى. وبرفقة سيدنا جبريل عليه السلام، حيث وصلا معاً في جزء من الليل إلى المسجد الأقصى. حتى أعرج بهما إلى السموات العلا من هناك انتهاءً إلى بلوغهم سدرة المنتهى، وعودتهم إلى البيت الحرام من جديد في نفس الليلة.

وتبدأ ليلة الإسراء والمعراج لعام 2024 من غروب شمس يوم الأربعاء الموافق 7/2/2024 وحتى فجر يوم الخميس الموافق 8/2/2024.

وكانت عدد من الدول العربية والإسلامية قد أعلنت أن غرة رجب كانت يوم السبت 13 جانفي. لتكون ليلة الإسراء يوم الأربعاء 26 رجب الموافق 7 من فيفري المقبل.

من جانبها أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه يُستحب إحياء ليلة الإسراء والمعراج بالإكثار بالأعمال الصالحة والعبادات والطاعات، والتي منها:

– الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

– قضاء حوائج الناس.

– الصدقات.

– الذكر والاستغفار.