هذا موعد مواجهات دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تأهل وفاق سطيف أمس. لنصف نهائي. رابطة أبطال إفريقيا 2022. وسيلاقي الأهلي المصري في الدور النصف نهائي للمسابقة.

وتأهل الأهلي المصري، بعد إزاحته الرجاء البيضاوي المغربي من الربع النهائي بعد الفوز ذهابا 2.1 وفرضه التعادل 1.1 بالمغرب أمس.

كما تتبقى مباراتان ضمن منافسات دور ربع النهائي، ستجمع صن داونز الجنوب إفريقي أمام بترو أتليتكو الأنغولي.

فيما سيحل شباب بلوزداد ضيفا ثقيلا على الوداد البيضاوي المغربي، أمسية اليوم السبت، لتدارك خسارة الذهاب و التأهل للمربع الذهبي للتشمبينزليغ.

وتم تحديد تاريخ مواجهة وفاق سطيف ضد الأهلي برسم نصف نهائي المنافسة بتاريخ الـ5 أو 6 من شهر ماي المقبل بملعب 5 جويلية.

على أن تقام مواجهة الإياب في القاهرة في الـ13أو 14 ماي، فيما سيكون موعد المباراة الثانية من النصف النهائي مماثل للقاء الأول.

والتي ستعرف مواجهة المتأهل من الوداد أو شباب بلوزداد أمام المتأهل من صن داونز أو بترو أتليتكو الأنغولي.