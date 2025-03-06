هذا موعد موعد الخسوف الجزئي للقمر

يشهد القمر تغيرات كبيرة خلال الأيام القادمة.فمن المقرر أن يتحول القمر إلى ظل أحمر غريب في غضون أيام مع اقتراب خسوف القمر. الجزئي في 14 مارس الجاري.

وسيكون جزء من القمر في ظل الأرض ومخفيًا عن الشمس أثناء المشهد الخاص، وعادة ما يكون القمر في مرمى بصر الشمس بالكامل. مما يجعله يلمع بلون أبيض لامع.

وينتقل القمر إلى شبه ظل الأرض - الجزء الأخف من ظلها – في الساعة 3.57 صباحًا. ثم في الساعة 6.19 صباحًا سيصل إلى ذروته.

ومع ذلك، فإن أفضل وقت لرؤيته هو أثناء ذروته الفعلية في الساعة 6.58 صباحًا. وللحصول على أفضل فرصة، ستحتاج إلى الوصول إلى نقطة عالية ذات رؤية غربية واضحة.

وذكر التقرير أنه من المقرر ظهور القمر الدموي في وقت آخر أكثر ندرة في وقت لاحق من هذا العام، في سبتمبر المقبل، وقد شوهد آخر خسوفا للقمر كانت في عام 2019، وسيحدث الخسوف الكلي للقمر في السابع من سبتمبر، ولن يكون مرئيًا في أجزاء من المملكة المتحدة فحسب، بل وأيضًا في دول أوروبية أخرى وآسيا وأستراليا وأفريقيا.

ومن المتوقع ألا يحدث الخسوف التالي قبل 31 ديسمبر 2028.