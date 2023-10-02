هذا موعد نشر القوانين الأساسية لمستخدمي قطاع الصحة

أصدرت وزارة الصحة, اليوم الاثنين بيانا صحفيا أعلنت فيه أنه سيتم نشر القوانين الأساسية لمستخدمي قطاعها, على أقصى تقدير نهاية السنة الجارية.

وأوضح ذات المصدر أنه “سيتم نشر القوانين الأساسية لمستخدمي قطاع الصحة مباشرة (بعد المصادقة) من طرف المصالح المختصة على أقصى تقدير نهاية السنة الجارية” وهي تبشر, كما ورد في البيان, ب “تكفل تام بانشغالات مستخدمي القطاع وترسم لهم مسارا مهنيا أفضل”.

وذكرت وزارة الصحة أن هذا النشر يأتي “تبعا لمخرجات القرارات التي اتخذتها السلطات العليا للبلاد والمتعلقة بمجموع القوانين الأساسية لمستخدمي قطاع الصحة التي قد وصلت إلى مرحلتها النهائية ذلك للموافقة والمصادقة عليها”.