هذا موعد وصول الخضر لأرض الوطن

سيعود المنتخب الجزائري، اليوم السبت إلى أرض الوطن، محملا بالتاج الإفريقي، الذي ناله عن جدارة واستحقاق في الأراضي المصرية.

وستحط طائرة المنتخب الجزائري، ظهيرة اليوم السبت، بمطار “هواري بومدين” بالعاصمة، على الساعة الـ(13:30) زوالا.

وسيجد محاربو الصحراء، الشعب الجزائري بأكمله في استقبالهم بمطار الجزائر، تعبيرا عن الشكر والعرفان، للمجهودات التي قدموها في هذه البطولة.

ومن المقرر أن يقوم أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي، بدورة شرفية في الجزائر العاصمة، للإحتفال رفقة أنصار الخضر، بكأس أمم إفريقيا 2019.