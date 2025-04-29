هذا موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى فلكيا

كشفت الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية المصري، عن موعد غرة شهر ذو الحجة للعام الهجري 1446، وكذا موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك.

ووفق الحسابات الفلكية، يولد هلال شهر ذو الحجة يوم الثلاثاء الموافق لـ27 ماي 2025 “29 ذو القعدة 1446 هـ”.

ومن المتوقع أن يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة. بينما تتراوح فترات بقائه في العواصم والمدن العربية والإسلامية بين 9 و59 دقيقة.

وبناء على ذلك، تكون غرة شهر ذو الحجة فلكيا يوم الأربعاء 28 ماي 2025، على أن تكون وقفة عرفات يوم الخميس 5 جوان 2025.

ويحل عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 6 جوان 2025، وبذلك يتبقى نحو 35 يوما تقريبا على قدوم عيد الأضحى المبارك.