هذا موعد وقفة عرفة وعيد الأضحى فلكيا

تزايدت عمليات البحث عن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026، وسط اهتمام بمعرفة الحسابات الفلكية.

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، عن موعد عيد الأضحى 2026، ووقفة عرفات. وتفاصيل رؤية هلال شهر ذي الحجة 1447 هجريا، وفقا للحسابات الفلكية.

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية في تقرير صادر عنه: “يولد هلال شهر ذو الحجة 1447 هـ، مباشرة بعد حدوث الاقتران. عند تمام الساعة العاشرة ودقيقتين ليلا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت الموافق 29 من ذي القعدة 1447 هـ، وهو يوم الرؤية. ويوافق ميلادياً 16 ماي 2026. ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في جميع المدن العربية والإسلامية”.

توأضاف المعهد: “يغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب شمس ذلك اليوم -يوم الرؤية - في مكة المكرمة بـ13 دقيقة. وفي القاهرة بسبع دقائق، وفي باقي محافظات مصر بمدد تتراوح ما بين 5 دقائق إلى 12 دقيقة. وبالنسبة للعواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح ما بين دقيقة إلى 35 دقيقة”.

وبذلك، سيكون الأحد 17 ماي 2026 المتمم لشهر ذي القعدة 1447 هـ، على أن تكون غرة شهر ذي الحجة 1447 هـ فلكيا يوم الاثنين 18 مايو 2026. وتكون وقفة عرفات 1447هـ، فلكيا يوم الثلاثاء 26 ماي 2026. على أن يكون عيد الأضحى المبارك 1447 هـ، فلكيا يوم الأربعاء 27 ماي 2026.