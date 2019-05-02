هذا موقف علي بن فلیس من الحوار الذي دعا إليه الفريق قايد صالح

ابدى رئيس حزب طلائع الحريات، على بن فليس رأيه في الحوار الذي دعا إليه الفريق قايد صالح خلال كلمته امس بولاية بسكرة.

وقال بن فليس في بيان له :”مما لا شك فیه و لا نزاع أو خلاف حوله أن الحوار یمثل جوھر العمل السیاسي المسؤول والبناء.

كما یشكل أیضا الوسیلة المفضلة التي یتوجب توظیفھا في حل الأزمات؛ إن حتمیة الحوار فكرة و قناعة یتقاسمھا الجمیع و لا أحد یشك في ضرورتھا القصوى و طابعھا الاستعجالي المطلق في وجه الأزمة ذات الخطورة الاستثنائیة التي یعیشھا بلدنا.

و علیه فإن رھان الساعة المفصلي یكمن في تفعیل ھذا الحوار بتھیئة كل الظروف الملائمة لحسن صیرورته و نجاعته و نجاحه.

فما ھو جلي كل الجلاء أن بلدنا یواجه أزمة سیاسیة و دستوریة ومؤسساتیة.

لكن ما ھو أكثر جلاء وخطورة یتبین في الانسداد الكامل الذي یعترض سبیل البحث عن حل الأزمة.

ومن ھذا المنظور فإن أولویة الأولویات في ھذه الساعات الحرجة تكمن في تجاوز ھذا الانسداد وفسح المجال لتوافق حول مضمون ھذا الحل.

إن ھذا الانسداد واضح المعالم و الأركان، فھو نتاج تعارض عمیق و تباعد صریح بین مسار مبني على أساس تطبیق حرفي و حصري للمادة 102 من الدستور والمطالب المشروعة المعبر عنھا من طرف الثورة الدیمقراطیة السلمیة التي یعیشھا البلد.

في ھذا السیاق فإن ما یكتسي الصبغة الاستعجالیة المطلقة ھو العمل الحثیث على تجاوز التعارض والتباعد ھذا بین المسار المتبع راھنا والتطلعات الشعبیة الملحة.

واختتم بن فليس بيانه بالقول: مجمل القول أنه یتوجب على كل حوار ھادف وواعد وموجه نحو البحث عن حل فعلي وسریع للأزمة أن یتخذ موضوعا محوریا وعلة وجود من سد ھذا التعارض و التباعد.

و علیه فإن حوارا بھذه المیزات والمواصفات یقتضى مخاطبین ذوي المصداقیة والثقة كما یتطلب وضع أطره الدقیقة و رسم أھدافه المتوخاة و تشخیصھا بكل وضوح.