هذا نصاب زكاة المال لعام 1444 هـ في فرنسا

حددت الهيئة الدينية بمسجد باريس الكبير، قيمة نصاب زكاة المال لعام 1444 هجري.

وحسب بيان مسجد باريس، فإن نصاب زكاة المال لسنة 1444 هجري، قدر بـ 4750 أورو. وذلك بعد الاطلاع على بيانات البنك وتقييم قيمة سعر الذهب.

ودعا المسجد ذاته، المسلمين الذين تستوفي فيهم الشروط إلى دفع المبلغ، وهو: 2.5٪ أو 1/40 من المبلغ المدخر فوق الحد الذي تم تحديده خلال العام الهجري السابق. مشيرا إلى أن الزكاة صدقة شرعية من أركان الإسلام الخمسة.

وأوضح مسجد باريس أنه يمكن إخراج زكاة المال عن طريق دفعها إلى المسجد الكبير بباريس ، بالوسائل التالية:

– التبرع عبر الإنترنت: https://www.grandemosqueedeparis.fr/zakat-al-maal-1445

– التحويل البنكي للحساب التالي:

الرابطة الدينية للمسجد الكبير بباريس

RIB: 30002 00456 0000447339N 44 LCL PARIS DAUMESNIL رقم IBAN: FR54 3000 2004 5600 0044 7339 N44 CRLYFRPP

نقدًا أو بشيك مستحق الدفع لـ La Grande Mosquée de Paris ، يتم إرساله أو إيداعه على هذا العنوان:

الجامع الكبير في باريس

Place du Well of the Hermit 75005 Paris

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption.