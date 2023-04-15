هذا هدف زيارة ممثل الرئيس السوري بشار الأسد إلى الجزائر

قال وزير الخارجية السوري ممثل الرئيس بشار الأسد، فيصل مقداد، إنه سيجري مباحثات مع القيادة الجزائرية. وهذا بهدف تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.

كما سيبحث وزير الخارجية فيصل مقداد، آخرالمستجدات والتطورات على الساحتين العربية والدولية وتنسيق المواقف بين البلدين.

وحل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اليوم السبت، بالجزائر، في زيارة بصفته مبعوثا خاصا للرئيس بشار الأسد.

وأستقبل وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، نظيره السوري، بمطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة.