هذا هو آخر أجل لتسجيل حاملي الماجستير والدكتوراه

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تاريخ 20 جانفي كآخر أجل لتسجيل حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه،عبر المنصة التي استحدثتها الوزارة خصيصا لهذا الغرض.

وجاءت عملية الإحصاء هذه تنفيذا لتعليمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري،بعد لقائه مع ممثلي التنسيقية الوطنية لحاملي شهادات الماجستير و الدكتوراه.

و تحتوي المنصة على معلومات عامة مثل الاسم واللقب وتاريخ الحصول على شهادة البكالوريا والدكتوراه،اضافة الى الحالة المهنية للمتخرج الموظف في قطاع آخر، مع تحميل مقرر آخر تربية وشهادة العمل بالنسبة للعاملين .

هذا وكان عدد كبير من حاملي الشهادات المذكورة قد تجمعو أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مطالبين بالتوظيف المباشر الذي يكفله القانون ويعتبر من حقهم.

من جهة اخرى اثارت عملية الاحصاء الكثير من التساؤلات ،حول الهدف منها ،فالبعض رآها إجراء روتيني خاص برقمنة القطاع،فيما اعتبرها آخرون بداية انفراج ازمة حاملي الماجستير و الدكتوراه،من خلال القرارات التي ستصدر عن الوصاية في القريب العاجل.