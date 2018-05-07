هذا هو آخر أجل للتجار لإستخراج سجلاتهم التجارية الإلكترونية

أرسل المركز الوطني للسجل التجاري، بتعليمة إلى كافة التجار من أجل تعديل مستخرجات سجلاتهم التجارية.

وأفاد إعلان للمركز تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منه، أن التجار سواء كانوا اشخاص طبيعيين أو معنويين غير الحائزين على السجلات الإلكترونية.

مطالبين بالتقرب من فروعه المحلية المتواجدة على مستوى 48 ولاية لطلب تعديل مستخرجات سجلاتهم التجارية.

كما أعلم المركز الوطني للسجل التجاري، التجار المعنيين بتحديد مدة سنة وهذا إلى غاية 11 أفريل 2019، كآخر أجل،

من أجل الحصول على مستخرجات سجلاتهم الإلكترونية.