هذا هو أخطر مكان في العالم على حياة المرأة

كشفت دراسة أممية، بيانات بخصوص العنف الذي تتعرض له النساء حول العالم.

وخرجت الدراسة بنتيجة مفادها، أن أكثر الأماكن خطرا على النساء في العالم هي منازلهن.

وأوضحت الدراسة، أن حوالي 87 ألف امرأة قتلن العام الماضي وحوالي 50 ألف منهن قتلن على أيدي أزواجهن أو أفراد عائلاتهن.

وحسب الدراسة، فإن أكثر من ثلث النساء اللواتي قتلن عمدا سنة 2017، قتلن على أيدي شريكهن وأن 137 امرأة يقتلن على أيدي أفراد عائلتهن كل يوم في بلدان العالم

وأضافت الدراسة، أنّ آسيا وإفريقيا والأمريكيتين، تتصدر مناطق العالم من حيث عدد النساء القتيلات سنويا، في حين تذيلت الدول الأوروبية الترتيب.