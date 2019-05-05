هذا هو أقصر وأطول يوم صيام في الجزائر وبعض دول العالم

تختلف ساعات الصيام في الدول العربية والإسلامية، ويصل متوسط عددها، في رمضان 2019، إلى 15 ساعة تقريبا.

وأعلنت 6 دول عربية، أن غدا الاثنين هو أول أيام رمضان، ويتعلق الأمر بلبنان وقطر وليبيا والكويت والعراق واليمن.

فيما تتحري هلال رمضان، مساء اليوم الأحد، كل من الجزائر، والسعودية والبحرين ومصر والسودان، وفلسطين والأردن والمغرب وتونس وموريتانيا.

ويتمثل أقصر عدد ساعات صيام في الجزائر، في اليوم الأول من رمضان، بـ15 ساعة و31 دقيقة.

بينما أطول عدد ساعات صوم بالجزائر، هو آخر يوم رمضان، بـ16 ساعة و24 دقيقة، حسب موقع روسيا اليوم.

وبالنسبة لكل من السعودية، والإمارات، والكويت، وعمان، والبحرين، والأردن وفلسطين وسوريا، ولبنان، والعراق والصومال، والمغرب واليمن، فيتمثل أقصر عدد ساعات صيام، في اليوم الأول من رمضان، وأطول عدد الساعات صوم هو آخر يوم من رمضان.

وفي مصر، أقصر عدد ساعات صيام، هو أول يوم، بـ15 ساعة و3 دقائق، وأطول عدد ساعات صيام: في 28 و29 رمضان، بـ15 ساعة و43 دقيقة.

وستكون الجزائر أطول دولة عربية في عدد ساعات صيام شهر رمضان 2019، بمعدل 16 ساعة بين أوله وآخره، بحسب موقع “msn”.

بينما يبلغ، عدد ساعات الصيام في أول يوم من رمضان، في ألمانيا: 17ساعة و30 دقيقة، وأمريكا: 16 ساعة و10 دقائق.

ويبلغ عدد ساعات الصيام في دول أمريكا اللاتينية، حوالي 10 ساعات فقط في أول أيام الصيام.

ويتراوح عدد ساعات الصيام بالدول الإسكندنافية، مثل الدنمارك والنرويج والسويد: من 20 إلى 21 ساعة.