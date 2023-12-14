هذا هو أقوى جواز سفر في العالم

أصبح جواز السفر الإسباني الآن هو الأفضل من بين 199 جواز سفر عالمي. حسبما كشف آخر تحديث لمؤشر VisaGuide.World Passport Index.

مع إمكانية الدخول بدون جواز سفر إلى 43 دولة، و106 دول أخرى تسمح للمواطنين الإسبان بالدخول بدون تأشيرة. يتمتع جواز السفر الإسباني بقوة لا مثيل لها للمسافرين المتحمسين والمستكشفين المتحمسين.

بالإضافة إلى ذلك، يمنح جواز السفر الإسباني حامليه تصريح سفر (eTA) إلى 11 دولة. بتأشيرة عند الوصول إلى 30 دولة، وإلى 18 دولة أخرى بتأشيرة عبر الإنترنت.

كما أن التأشيرة التقليدية مطلوبة للمواطنين الإسبان للسفر إلى 18 دولة فقط، من حوالي 200 دولة.

كما تأتي سنغافورة في المرتبة الثانية في هذه القائمة، تليها ألمانيا في المركز الثالث. وإيطاليا في المركز الرابع، وفرنسا في المركز الخامس.

وتعليقًا على التصنيف الجديد لجوازات السفر، يقول ديون بلانا، محلل اتجاهات السفر العالمية. إن جوازات السفر الأوروبية، ولا سيما جوازات السفر الخاصة بالاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في منطقة شنغن. مدرجة جميعها في أعلى الجدول.

في المراكز الأربعين الأولى من المؤشر، هناك تسعة جوازات سفر فقط من خارج الاتحاد الأوروبي/شنغن.

الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي/شنغن المدرجة في المراكز الأربعين الأولى للمؤشر ومراكزها هي كما يلي:

سنغافورة – الثاني

اليابان – الخامس عشر

كوريا الجنوبية – 27

المملكة المتحدة – 28

نيوزيلندا – المركز 29

أستراليا – المركز 34

كندا – المركز 38

الإمارات العربية المتحدة – المركز 39

الولايات المتحدة – 40

كما يعين المؤشر قيمًا مختلفة للسفر باستخدام التأشيرة، والتأشيرة الإلكترونية. والتأشيرة عند الوصول. وبدون جواز سفر وبدون تأشيرة مع الأخذ في الاعتبار أيضًا قيمة الوجهة، مما يجعل من الممكن لكل جواز سفر أن يكون له طابعه الفريد. نتيجة.

ويتم تحديثه أيضًا في بداية كل شهر، بأحدث التغييرات في سياسات التأشيرات والسفر في جميع أنحاء العالم.