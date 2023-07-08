هذا هو أكثر يوم اكتظاظا في تاريخ الطيران

كان يوم الخميس الماضي تاريخا مميزا في تاريخ الطيران، حيث أصبح أكثر أيام الطيران التجاري ازدحاما على الإطلاق.

ورصد موقع “فلايت رادار 24″، المتخصص بتتبع جميع الرحلات حول العالم ، يوم الخميس 6 جويلية الجاري، 134386 رحلة طيران تجارية في يوم واحد.

وذكر الموقع أن الخميس شهد أيضاً ازدحاماً ولكن بواقع أكثر من 20000 رحلة جوية في تمام الساعة التاسعة مساء.

وغرد الموقع على تيوتر بالقول: “كان الأمس أكثر أيام الطيران التجاري ازدحامًا التي تتبعناها على الإطلاق. لقد قمنا بتتبع 134386 رحلة طيران تجارية في 6 جويلية. واليوم يتشكل ليكون يومًا مزدحمًا آخر. أكثر من 20000 رحلة جوية في الوقت الحالي”.

https://twitter.com/flightradar24/status/1677361887812493329/photo/1