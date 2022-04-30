هذا هو أول أيام عيد الفطر في قطر

أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، عن تعذر رؤية هلال شوال مساء اليوم السبت.

وبهذا سيكون غدا الأحد المتمم لشهر رمضان، فيما سيتم الاحتفال بأول أيام عيد الفطر بعد غد الإثنين.

وأفادت وكالة الانباء القطرية، أن “لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن أن،غدا الأحد الموافق 1 من شهر ماي، هو المكمل لشهر رمضان، وأن يوم بعد غد الإثنين الموافق 2 من ماي هو أول أيام عيد الفطر المبارك”.

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أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، مكالمة هاتفية مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وجاء في بيان للرئايسة:” أجرى اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية مع أخيه صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، تناولت سبل تعزير أواصر الأخوة والصداقة، بين البلدين الشقيقين، كما تمّ بالمناسبة، استعراض المستجدات الإقليمية والعربية، ولا سيّما الوضع في فلسطين المحتلة.”