هذا هو أول تعليق من الخارجية الجزائرية بعد الأحداث الدامية في لبنان

أفادت، الخارجية الجزائرية، في بيان لها، اليوم الجمعة. انها تتابع بقلق كبير تطور الاوضاع في لبنان، داعية كافة الاطراف إلى التحلي بروح المسؤولية.

واكدت الخارجية الجزائرية، إلى ضمان السير العادي لمؤسسلت الدولة والإستجابة لحاجيات ومتطلبات العيش الكريم للمواطنين.

والجدير، بالذكر، ان حصيلة القتلى على إثر الإشتباكات التي حدثت ببيروت، يوم امس. وصلت إلى 7 قتلى، حسبما أفاد به بيان الصليب الأحمر اللبناني.