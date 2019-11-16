هذا هو البرنامج الإنتخابي للمترشح عبد المجيد تبون

نشر المترشح الحر عبد المجيد تبون برنامجه الانتخابي على صفحته الرسمية في فايسبوك، ويظم البرنامج عدة نقاط منها إصلاح التربية والتعليم العالي والتكوين المهني.

ومرافقة الإبداع الفني والأعمال الثقافية و الحفاظ على النظام الوطني للضمان الاجتماعي والتقاعد، تعزيز قطاع الرياضة بكافة الامكانيات، إصلاح قطاع الصحة العمومية من الأولويات، إنتاج الطاقة الأحفورية والطاقة المتجددة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، القضاء على شبح البطالة بمضاعفة فرص الشغل، إنشاء جمهورية جديدة تستجيب لتطلعات الشعب

كما ضم البرنامج الانتخابي للمترشح الحر عبد المجيد تبون، 54 التزام قابلة للتطبيق استهلها بإنشاء جمهورية جديدة تستجيب لتطلعات الشعب، وذلك عن طريق الالتزام بمراجعة واسعة للدستور من أجل اعتماد دستور متكامل، قادر على بناء جزائر جديدة تتماشى مع الواقع المعاش ومطالب الحراك.

فقد أشار البرنامج الانتخابي، أن المحاور الأساسية لاعتماد دستور جديد تقوم أولا على تكريس الديموقراطية بالمفهوم الصحيح لها، وفصل حقيقي بين السلطات، يضمن استقلالية كل سلطة.

تعزيز السياسة الخارجية الدينامية والاستباقية

من بين الالتزامات التي قدمها المترشح الحر لرئاسيات 2019، هي تحقيق حرية الصحافة وتعدديتها واستقلالها وضمان احترام قواعد الاحترافية، وأخلاقيات المهنة، وجعلها عمادا للممارسة الديموقراطية وحمايتها من جميع أشكال الانحراف.

كما جاء في برنامجه الانتخابي، تعزيز الديمقراطية التشاركية التي يكون فيها المواطن طرفًا فاعلًا وغاية منشودة للنشاط العمومي من خلال حوار تعاوني وتشاور مستمر بين السلطات المحلية والمواطنين والجمعيات والشركات وغيرها من الجهات الفاعلة المحلية، لتحديد المشاكل وتقييم السياسات العامة.

ومن بين الالتزامات التي جاءت في البرنامج الانتخابي، بناء مجتمع مدني حر ونشيط وقادر على تحمل مسؤوليته كسلطة مضادة وأداة تقييم للنشاط العمومي في خدمة المواطن والوطن.

كما ورد أيضا، إصلاح شامل للتنظيم الإقليمي ولتسيير الإدارة المحلية من خلال الإصلاحات التي من شأنها أن تحدد بشكل دقيق اختصاصات كل من الدولة والجماعات المحلية في إطار نهج تكاملي تقسيم إداري جديد يتماشى مع الواقع الجديد للبلاد .

وقد جاء في البرنامج، تنفيذ سياسة فعالة لترقية وتمكين المرأة تتجاوز “سياسة المحاصصة” لزيادة تواجد المرأة ومشاركتها في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

كما أشار، على تأكيد وتعزيز مكونات الهوية الوطنية الإسلام والعروبة والأمازيغية.

أخلقة السياسة والحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد، تثمين الإنتاج الوطني للصناعات الزراعية والصناعية والخدماتية، تعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية، إعادة تأهيل وتطوير الأراضي الفلاحية، إصلاح عميق للحكامة المالية.

إنشاء جمهورية جديدة تستجيب لتطلعات الشعب

أطلق المترشح الحر عبد المجيد تبون أول تعهداته ضمن 54 التزاما، بإنشاء جمهورية جديدة تستجيب لتطلعات الشعب، من خلال مراجعة واسعة للدستور بمشاركة اهل الاختصاص، ومراجعة قانون الانتخابات بشكل معمق، خاصة ما يتعلق بشروط الترشح، كما يشمل محور انشاء جمهورية جديدة، إصلاح شامل للدولة بكل فروعها ومؤسسات الجمهورية يسمح بتكريس دولة القانون في خدمة المواطن، ودولة حديثة ذات نجاعة و شرعية بأدائها، إضافة إلى أخلقة السياسة والحياة والعامة وتعزيز الحكم الراشد بفصل المال عن السياسة وتقنين التمويل السياسي ، وتشمل كذلك إصلاح شامل للعدالة لضمان استقلاليتها وتحديثها من خلال الرقمنة وتثمين سلك القضاة، كما تشمل اجراءات تحقيق حرية الصحافة وتعزيز الديمقراطية التشاركية التي يكون فيها المواطن طرفًا فاعلًا، وبناء مجتمع مدني حر ونشيط وقادر على تحمل مسؤوليته كسلطة مضادة، اضافة الى إصلاح شامل للتنظيم الإقليمي ولتسيير الإدارة المحلية ويتضمن الجانب المتعلق بالجمهورية الجديدة تنفيذ سياسة فعالة لترقية وتمكين المرأة تتجاوز “سياسة المحاصصة” ،وتنفيذ “خطة عمل للشباب” من أجل اعدادهم لتحمل المسؤولية باعتماد إطار قانوني وتدابير لتسليم فعلي للمشعل إلى الشباب، وتأكيد وتعزيز مكونات الهوية الوطنية الإسلام والعروبة والأمازيغية.

مراجعة قانون الانتخابات وتحديد عهدات الرئيس، اصلاح شامل للدولة بكل مؤسساتها، تجسيد استقلالية العدالة من خلال اصلاح شامل.

خطة عمل خاصة للشباب وتحضيره لاستلام المشعل

قدم المرشح الحر عبد المجيد تبون تعهدا بتحضير الشباب لاستلام مشعل تسيير شؤون الدولة، وذلك من خلال خطة خاصة لهذه الفئة، تشمل اعداد الشباب لتحمل مسؤولياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، واعتماد اطار قانوني وتدابير لتسليم فعلي للمشعل إلى الشباب، والعمل على ظهور جيل جديد من رجال الأعمال.

وتتضمن الخطة ايضا تعزيز تواصل الشباب مع العالم وانفتاحه على التطورات العالمية .

تطوير قطاع السياحة وتسهيل الحصول على التأشيرة، وبالمقابل العمل على تخفيف إجراءات الحصول على التأشيرات السياحية، تطوير الانتاج الفكري والثقافي خدمة للنمو الاقتصادي

اصلاح عميق للنظام الضريبي من خلال ادراج الرقمنة، ضرائب على الثروة والغاء الضريبة على الدخل لتشجيع العمل المنزلي، توفير اطار معيشي نوعي للمواطن، جعل الحصول على السكن أولوية مطلقة ومحاربة الغش في الانجاز، اعتماد سياسة فعالة لتهيئة الإقليم.

رفع الحد الأدنى للأجور والغاء الضريبة على المداخيل المنخفضة

المترشح الحر عبد المجيد تبون تعهد في التزاماته 54 بالعمل على رفع ودعم القدرة الشرائية من خلال ضمان دخل لائق للمواطن عبر مراجعة الحد الأدنى للأجر المضمون، والإعفاء الضريبي التام للمداخيل المنخفضة التي تساوي أول تقل عن 30 ألف دج .

ضمان حق الحصول على الماء والكهرباء والغاز للجميع، تطوير قطاع النقل وفك العزلة عن المناطق الفقيرة