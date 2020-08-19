هذا هو البرنامج الجديد لمباريات المنتخب الوطني

كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم عن المواعيد الجديدة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2022، ونهائيات كأس العالم 2022.

وسيكون المنتخب الوطني على موعد أمام مباريات ماراطونية بداية من شهر أكتوبر المقبل، بعد توقف دولي دام قرابة 10 أشهر حيث كانت آخر مباراة لرفقاء رياض محرز أمام منتخب بوتسوانا شهر أوت من العام الماضي.

البرنامج الجديد لمباريات الخضر:

بين 5 و 13 أكتوبر “مباراة أو مبارتين وديتين”

بين 9 و17 نوفمبر ” الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا”.

من 22 إلى 30 مارس 2021 مباراتا الجولتين الخامسة والسادسة لتصفيات أمم أفريقيا

وبالنسبة لتصفيات كأس العالم 2022 فستكون فى المواعيد التالية..

من 31 ماي إلى 15 يوني 2021.. الجولتان الأولى والثانية لتصفيات المونديال

من 30 أوت إلى 7 سبتمبر 2021 الجولتان الثالثة والرابعة لتصفيات المونديال

من 4 إلى 12 أكتوبر 2021.. الجولتان الخامسة والسادسة لتصفيات المونديال

من 8 إلى 16 نوفمبر 2021.. المباريات الفاصلة للتأهل المباشر إلى كأس العالم