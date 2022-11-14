هذا هو البرنامج الكامل للخضر خلال التربص الحالي !

كشف المُكلف بالإعلام في الفاف، صالح باي عبود، البرنامج التفصيلي لتربص المُنتخب الوطني الذي انطلق الإثنين.

حيث قال، عبود، في تصريحات على هامش المنطقة المُختلطة للمُنتخب الوطني التي بُرمجت أمسية اليوم.

“حصة الثلاثاء ستكون تكتيكية لتحضير مواجهة مالي، سننتقل إلى وهران يوم الأربعاء ونعود مباشرة بعد اللقاء”.

كما أضاف:”يوم الخميس هناك حصة تدريبية بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى، وسنشد الرحال إلى السويد يوم الجمعة”.

قبل أن يختم:”سنُجري أمسية الجمعة أول وآخر حصة تدريبية بالملعب الذي سيحتضن اللقاء أمام السويد بمالمو قبل المواجهة المُقررة السبت”.