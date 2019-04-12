هذا هو البرنامج الكامل لمباريات “الخضر” في “الكان” !!

كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم رسميا عن برنامج مباريات دور المجموعات من منافسة كأس أمم إفريقيا المقررة بمصر صيف 2019.

وسيخوض الخضر اللقاء الأول يوم الجمعة ال22 جوان 2019 بداية من الساعة التاسعة بتوقيت الجزائر ضد “كينيا” بملعب “الدفاع الجوي”.

وسيلعب زملاء محرز اللقاء الثاني من دور المجموعات ضد “السينيغال” يوم الخميس ال27 جوان بداية من الساعة السادسة بذات الملعب.

بينما يُلاقي المنتخب الوطني منتخب تنزانيا في اللقاء الثالث يوم الإثنين الفاتح جويلية بملعب “السلام” بداية من الساعة الثامنة.