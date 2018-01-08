عاجل

هذا هو البرنامج للإحتفال برأس السنة الأمازيغية

فن وثقافة
  • -
  • 0
هذا هو البرنامج للإحتفال برأس السنة الأمازيغية
بقلم إيمان ض

سطّر الديوان الوطني للثقافة والإعلام برنامجا ثريا بمناسبة الإحتفالات برأس السنة الأمازيغية 2968 تحت إشراف وزارة الثقافة.

سينظّم الديوان في هذه المناسبة عدّة محاضرات، معارض، جلسات شعرية قعدات تقليدية.
بالإضافة إلى حفلات فنية بهدف إبراز البعد الأمازيغي للثقافة والتراث الوطنيين.
وستقام هذه التظاهرات في كل من قاعتي الأطلس والموقاربالجزائر العاصمة، والمركب الثقفي الفنان عبد الوهاب سليم”شنوة” بتيبازة”.
بالإضافة إلى قاعة العروض الكبرى “أحمد باي” بقسنطينة، وقاعتي المغرب والسعادة.
وكذا قلعة العروض يسّر ببومرداس، ودار الثقافة في كلّ من الجلفة وسكيكدة.

مواضيع أخرى:

ملحّن النشيد قسما “محمد فوزي” يهان في مصر ويكرّم في “الجزائر”

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital