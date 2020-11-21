هذا هو البروتوكول الخاص بكأس السوبر بين الشباب والإتحاد

ستجرى مُباراة كأس السوبر، بين شباب بلوزداد وإتحاد الجزائر، وفقا لبروتوكول خاص، سهرة اليوم السبت بملعب 5 جويلية.
وسيكون البروتوكول على الشكل التالي :
دقيقة صمت ترحم على الفقيد محندحناشي – كيرمو مشية – محمد بوكاروم
– اتحاد العاصمة سيدخل بلون مخطط اسود و أحمر. وشورط أسود
– شباب بلوزداد سيدخل بلون ابيض وشورط ابيض
-السماح بإجراء 5 تغيرات لكل طرفين في 3 فترات
– في حالة نهاية لقاء بالتعادل، الاحتكام مباشرة الى ضربات ترجيح والغاء بطاقة صفراء في حالة وصول الى ضربات الجزاء
-حضور وزير الأول جراد و وزير الشباب و الرياضة و الفاف و الرابطة بشكل رسمي
– الرسمين المحافظين لقاء عبد القادر شعبان (رابطة بسكرة) و بن حمزة (الرابطة الجهوية سعيدة)
– من اصل 35 عضو لكل فريق السماح الى 30 للصعود لمنصة شرفية لاستلام ميداليات مع تغيير قميص المبارة بقميص آخر
امنيا :
– توفير سيارتين اسعاف مع فريقين مجهزين في كل مضمار ملعب.
– توفير 700 عون شرطة امن خارج ملعب.
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