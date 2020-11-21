هذا هو البروتوكول الخاص بكأس السوبر بين الشباب والإتحاد

ستجرى مُباراة كأس السوبر، بين شباب بلوزداد وإتحاد الجزائر، وفقا لبروتوكول خاص، سهرة اليوم السبت بملعب 5 جويلية. وسيكون البروتوكول على الشكل التالي :

دقيقة صمت ترحم على الفقيد محندحناشي – كيرمو مشية – محمد بوكاروم – اتحاد العاصمة سيدخل بلون مخطط اسود و أحمر. وشورط أسود – شباب بلوزداد سيدخل بلون ابيض وشورط ابيض -السماح بإجراء 5 تغيرات لكل طرفين في 3 فترات

– في حالة نهاية لقاء بالتعادل، الاحتكام مباشرة الى ضربات ترجيح والغاء بطاقة صفراء في حالة وصول الى ضربات الجزاء

-حضور وزير الأول جراد و وزير الشباب و الرياضة و الفاف و الرابطة بشكل رسمي

– الرسمين المحافظين لقاء عبد القادر شعبان (رابطة بسكرة) و بن حمزة (الرابطة الجهوية سعيدة)