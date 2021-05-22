هذا هو البروتوكول الصحي الخاص بالحملة الإنتخابية

نشرت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، اليوم السبت، البروتوكول الصحي المعتمد أثناء الحملة الإنتخابية للإنتخابات التشريعية، على صفحتها بفايسبوك.

وركز بروتوكول سلطة الإنتخابات على إلزامية وضع الكمامة بطريقة صحيحة في كل الظروف “تغطية الأنف والفم معا”.

واحترام قواعد التباعد الجسدي، بترك مسافة 1.5 متر بين الأفراد في الطوابير مع توفير طابور ثانوي للأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتوفير منفذين للقاعة، الأول يكون حصريا من أجل الدخول والثاني يكون مخصصا للخروج مع احترام الاتجاه الوحيد.

وقياس درجة حرارة جميع الأشخاص قبل دخولهم للقاعة، وعدم المصافحة.

وكذا عدم التدافع خاصة أثناء الدخول والخروج، وعدم العناق أو التقبيل.

بالإضافة إلى عدم توزيع مشروبات أو مؤكولات أثناء التجمع، وتوفير الهلام المطهر للمشاركين.

تهوية القاعات، وتنظيفها بعد انتهاء التجمع، وعدم توزيع المطويات أو أي أشياء أخرى على الحاضرين.

وكذا احترام مسافة 2 متر بين الصف الأول للمشاركين، ومنصة المتدخلين.

عدم وضع كراسي زائدة، وترك كرسي فارغ بين كل كرسيين مشغوليين وعدم تغيير الأماكن، وتطهير الميكروفون بعد كل مداخلة.