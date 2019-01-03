هذا هو البلد العربي الذي سيُقاسم قطر تنظيم مونديال 2022 !!

أكد الإتحاد الكويتي لكرة القدم اليوم الخميس إستعداده لتنظيم بعض مباريات مونديال 2022.

ونشر الإتحاد الكويتي بيانا على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”:”أكد نائب رئيس مجلس إدارة الإتحاد الكويتي لكرة القدم أحمد عقلة العنزي على ترحيب مجلس إدارة الإتحاد بإستضافة بعض مباريات بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر عام 2022″.

وربط الإتحاد الكويتي لكرة القدم موقفه بإستضافة بعض لقاءات المحفل العالمي بتلقيه خطاب رسمي من الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

وكان رئيس الفيفا جياني إنفانتينو قد أكد أمس الأربعاء أن هيئته تدرس إمكانية زيادة المنتخبات المشاركة في مونديال 2022 مع منح شرف إستضافة بعض المباريات لدول خليجية مجاورة.