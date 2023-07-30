قناة النهار هذا هو التخصص الذي إختاره صاحب أعلى معدل في البكالوريا “محمد أمين بن قداش” بقلم قناة النهار نشر في 30 جويلية 2023 - 21:29 تساؤلات شارك غرِّد أرسل 437 0 رابط دائم : https://nhar.tv/bwxev اقرأ أيضا وزير الفلاحة : تعويض مادي للمتضررين من الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة في أقرب وقت قناة النهار 22 جويلية سيدي بلعباس / عماد يحقق أمنية والدته المرحومة بنيله لشهادة البكالوريا قناة النهار 18 جويلية حكاية نجاح : من تعلم لغة قوم أمن شرهم..ترقبوها قناة النهار 30 جويلية دلال خير: عائلة الطفلة ريتاج من تيسمسيلت تناشد ذوي القلوب الرحيمة لمعالجة إبتنهم قناة النهار 21 جويلية غليزان: النهار في بيت محمد الأمين بن قداش صاحب أعلى معدل في شهادة البكالوريا وطينا قناة النهار 17 جويلية صريح جدا: هذه هي هدايا النجاح في البكالوريا عند الجزائريين .. قناة النهار 20 جويلية لقاء خاص مع عبد القادر سيكتور وحورية les yeux verts .. ترقّبوها أمسية اليوم قناة النهار 12 جويلية خنشلة : حفل زفاف أسطوري للشاب شمس الدين الكفيف قناة النهار 16 جويلية طالع هابط: السباحة في النافورات .. ماركة جزائرية مسجلة قناة النهار 27 جويلية وزير التربية : هذه هي نسبة نجاح تلاميذ أشبال الأمة في شهادة البكالوريا قناة النهار 17 جويلية