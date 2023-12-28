هذا هو التوقيت الكامل لرحلات القطار خط وهران- بشار
بقلم ع.ع
كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن التوقيت الكامل لرحلات القطارات على خط وهران – بشار – وهران، استثناء بمناسبة العطلة المدرسية الشتوية.
وأوضحت الشركة أن الانطلاق من ولاية وهران يكون يوميا على الساعة 20: 10، وانطلاق القطار الليلي يكون على الساعة 21:00.
أما الانطلاق من ولاية بشار يكون الانطلاق من بشار يوميا على الساعة 06:00، وانطلاق القطار الليلي يكون على الساعة 22:00.
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