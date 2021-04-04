هذا هو الحجم الساعي لكل المواد التعليمة خلال شهر رمضان

حدّدت وزارة التربية الوطنية الحجم الساعي للحصص المقررة حسب كل مادة تعليمية في جميع الأطوار.

وقررت الوزارة حذف حصة واحدة من البرنامج التعليمي يشمل 5 مواد تعليمية في الطور المتوسط خلال شهر رمضان.

حيث تم حذف حصة واحدة في جميع المستويات التعليمية لمواد اللغة العربية، الأمازيغية، الرياضيات، الفرنسية، والإنجليزية.

أما مواد العلوم الفيزيائية، علوم الطبيعة والحياة، التاريخ والجغرافيا، التربية المدنية، والتربية الإسلامية فتبقى كما هي من دون تغيير.

أما الطور الثانوي فقد حددت الوزارة عدد الحصص المقررة في شهر رمضان في كل مادة تعليمية حسب كل شعبة وكل مستوى.