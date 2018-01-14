عاجل

هذا هو الحراڤ الذي انتشلته شباك الصيادين بمستغانم

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
هذا هو الحراڤ الذي انتشلته شباك الصيادين بمستغانم
بقلم انيس بن حالة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” صورة الشاب الذي انتشله الصيادون جثه هامدة بسواحل مستغانم.

وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن الشاب يسمى نبيل بوشارب من بلدية بن عبد المالك رمضان

يبلغ من العمر 23سنة.
وحسب المعلومات الأولية، فإن الشاب كان مفقودا منذ شهرين و ابحر رفقة شباب آخرين
من شاطئ الشعايبية التابع لبلدية بن عبد المالك رمضان.
للإشارة ، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيدو صادم لأحد المهاجرين غير شرعيين التقطته شباك لأحد القوارب الصيد بسواحل مستغانم.
ويظهر الفيديو مشاهد صادمة لما آلت إليه جثة “الحراڨ” حيث لم يبقى فيه سوى العظام والملابس بعد أن نهشته الحيتان حسبما يبدو.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital