هذا هو الحراڤ الذي انتشلته شباك الصيادين بمستغانم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” صورة الشاب الذي انتشله الصيادون جثه هامدة بسواحل مستغانم.

وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن الشاب يسمى نبيل بوشارب من بلدية بن عبد المالك رمضان

يبلغ من العمر 23سنة.

وحسب المعلومات الأولية، فإن الشاب كان مفقودا منذ شهرين و ابحر رفقة شباب آخرين

من شاطئ الشعايبية التابع لبلدية بن عبد المالك رمضان.

للإشارة ، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيدو صادم لأحد المهاجرين غير شرعيين التقطته شباك لأحد القوارب الصيد بسواحل مستغانم.

ويظهر الفيديو مشاهد صادمة لما آلت إليه جثة “الحراڨ” حيث لم يبقى فيه سوى العظام والملابس بعد أن نهشته الحيتان حسبما يبدو.