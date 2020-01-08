هذا هو الحساب الرسمي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

يملك رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حساب واحد رسمي، على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتعلق الأمر، بالحساب الرسمي الذي يحمل اسم عبد المجيد تبون، باللغتين العربية والفرنسية على التويتر.

هنيئا لمحاربي الصحراء بالتتويجات الإفريقية الرائعة..هنيئا لبلماضي، ولبلايلي، ولنجم نجوم إفريقيا محرز صاحب أغلى لقب وهو حب الجزائريين..وفقكم الله جميعا. — عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) January 7, 2020

وكل الصفحات التي تحمل اسم غير الموجود في الصفحة الرسمية، تعتبر حسابات زائفة، ولا أساس لها.