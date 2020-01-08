هذا هو الحساب الرسمي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

الوطني
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هذا هو الحساب الرسمي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون
بقلم النهار أونلاين

يملك رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حساب واحد رسمي، على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتعلق الأمر، بالحساب الرسمي الذي يحمل اسم عبد المجيد تبون، باللغتين العربية والفرنسية على التويتر.

وكل الصفحات التي تحمل اسم غير الموجود في الصفحة الرسمية، تعتبر حسابات زائفة، ولا أساس لها.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=752777

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