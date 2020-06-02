هذا هو الحكم النهائي لدنيا بطمة في قضية النصب

أسقطت محكمة الاستئناف في مراكش بالمغرب، أمس الإثنين، تهمة المشاركة في النصب عن الفنانة المغربية دنيا بطمة، نهائيا.

هذا واستأنفت النيابة العامة القرار الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية قبل أسبوعين، بتبرئة دنيا بطمة.

ولا تزال هناك مجموعة من التهم الموجهة لدنيا بطمة وشقيقتها ابتسام بطمة، حول حساب “حمزة مون بيبي” على انستغرام المثير للجدل.

ويتضمن الاتهام، بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم من دون موافقتهم.

وكذا بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص، للتشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد.

وتم تحديد تاريخ 11 جويلية المقبل، للنظر في تلك التهم للفنانة المغربية.